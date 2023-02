"No me arrepiento": Nacho ofreció su versión de lo ocurrido en San Agustín

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, contó su versión de lo ocurrido en la parroquia San Agustín, donde el artista y su equipo fueron sacados por un grupo de chavistas.

A través de un video publicado en sus redes, Nacho acotó que a pesar de lo que estaba ocurriendo en el lugar se encontraba "relajado", reseñó Alnavío.

Cuando me estoy yendo una señora de la comunidad se me acerca y me dijo: ‘Disculpa, no vayas a pensar que todos nosotros somos así, aquí todos queríamos que tú cantaras’. Cuando me monté en el carro me puse a pensar que es difícil creer que una persona que actúe de esa manera tenga a Dios en su corazón", comentó.