Niegan entrada a bajista de Morat por no cumplir código de vestimenta

En su última visita a México, Simón Vargas, bajista de la famosa banda colombiana Morat, le fue negada la entrada a una discoteca en el exclusivo sector de Lomas de Soleto.

Lo ocurrido con el artista se dio a conocer a través de un video que realizó su cuñada, Constanza Arroyuelo, a través de su cuenta de TikTok, que está a punto de superar las tres millones de visualizaciones y los 350 mil me gustan.

“No dejaron pasar a mi cuñado a una discoteca porque ‘no daba con el perfil’ y todo esto se remonta al viernes 17 de mayo que mi novio rentó una discoteca para hacer su fiesta de cumpleaños y, después de un par de horas de estar ahí, me escribió mi hermana para decirme que no los dejaban pasar y al salir, me enteré de que el problema era por la camiseta de mi cuñado”, declaró Arroyuelo.

La prenda del problema se basaba en un suéter tejido con transparencias, que el mismo cantante decidió acompañar con unos jeans de corte ancho y un cinturón de cuero, manteniendo el estilo que lo caracteriza.

“Me dijeron que no cumplía con el código de vestimenta, pero, como se lee en el ‘dress code’ que está colgado en la entrada, no dice absolutamente nada del tipo de playeras que deben usarse para poder entrar”, expresó Vargas.

En el aviso donde se encontraban las especificaciones del código de vestimenta establecía que los asistentes no pueden entrar en caso de llevar sandalias, botas, jeans rotos, prendas deportivas, shorts, sombreros y gorras; pero jamás fija el tipo de camisa que deben llevar los hombres para tener acceso.

“Salió mi novio, salió el gerente del lugar y le preguntamos qué estaba pasando y nos respondió que ‘siendo un establecimiento privado, se reservaban el derecho de admisión’. Pero ilógico que ese derecho se mantenga cuando te rentan el establecimiento para un evento privado ¿cómo vas a hacer un evento privado y no dejar pasar a la familia del cumpleañero?”, expresó Constanza en su video.

Luego de la explicación del gerente, el mismo aceptó la entrada de Vargas al recinto solo si se cambiaba la prenda de ropa.

En palabras de la cuñada del colombiano en su video “Fueron al estacionamiento, se puso una camisa de botones, al regreso y ubicarnos en la entrada, se abrieron las puertas del elevador y nos encontramos con el guardia, el cual empezó a negar con las manos en su cabeza. Entonces le pregunté cuál era el problema y me dijo que no era la camisa, sino que Simón no daba con el perfil para entrar”.

“Entonces, le pregunté cómo tenía que verse para entrar y sin pelos en la lengua me respondió que más fresa. Es decir, eran abiertamente clasistas y, para colmo, mientras estaban buscando un nuevo establecimiento para continuar la fiesta, colocaron una de las canciones de su banda, como si se tratara de una broma de mal gusto”, comentó indignada Cons.

El colombiano luego de las palabras del guardia se dirigió a la cámara donde estaba quedando grabado todo lo sucedido. “No puedo creerlo, me parece un insulto”, todo mientras que los guardias bloqueaban el paso.

Al final del video, Arroyuelo no dudó en revelar el nombre del establecimiento, el cual es Bárbara Club House y con ello extendió una advertencia clara. “Téngalo en cuenta para evitar que otras personas pasen un mal rato en sus celebraciones al visitar el bar”, atizó.