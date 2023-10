Nicky Jam se despedirá de la música con el lanzamiento de su último álbum

El cantante estadounidense Nicky Jam anunció su próximo retiro de la música con un emotivo video publicado en sus redes sociales.

En el post de instagram, el intérprete de “el amante” compartió un audiovisual con varias escenas de “Nicky Jam: el ganador”, la serie sobre su vida que fue producida por Netflix en 2018.

Con varios de los momentos más felices de su vida, se le ve recibir premios, practicar en ensayos, presentaciones y conciertos, así como su aparición en Rápidos y Furiosos, su interpretación en la película de Tom y Jerry, encuentros con sus fanáticos. También incluyó extractos que recuerdan los momentos más difíciles de su carrera, como su lucha contra las drogas, la depresión y su tiempo en prisión.

Las imágenes van acompañadas por la canción Past Lives, del cantante estadounidense Garrett Borns que dice “las vidas pasadas nunca me separaron. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. A veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando”.

En el copy de la publicación, Nicky no dio muchos detalles sobre la fecha de su salida de la industria, sin embargo, informó que lanzará su último álbum y planea organizar una gira de despedida.

“Mi gente pronto me retiro, pero este es mi legado: motivación y superación… Próximamente mi última gira global y mi último álbum. Los amo”, le escribió a sus seguidores en la publicación.