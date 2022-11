Nelson Arrieta llega a Maracaibo con su tour "Solo por ti"

Los marabinos se preparan para recibir en concierto al afamado cantautor Nelson Arrieta el viernes 4 de noviembre en el hotel Tibisay. Luego de tres años fuera del país, el artista volvió con su gira "Solo por ti" para ofrecerle un espectáculo inolvidable a su público.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Arrieta expresó sentirse muy feliz de estar de nuevo en la tierra que lo vio nacer.

Aunque cantar en el Teresa Carreño fue un sueño cumplido para él, aseveró que no hay sentimiento que se compare con interpretar sus éxitos en Maracaibo.

El Teresa Carreño es una meta grandísima que cumplí pero para mí es más importante el regreso a Maracaibo, esa que me vio cantar por primera vez. Es mi tierra y volver es algo que no puedo describir", manifestó el salsero.

El exintegrante de Guaco aseguró que tiene altas expectativas con el concierto. Espera llenar el Salón Caroní y que "la gente lo disfrute mucho”.

Adelantó que el repertorio que interpretará será un recorrido por todos sus éxitos musicales, desde la Súper Banda de Venezuela “Guaco” hasta sus canciones como solista, incluyendo su último tema "Zonas prohibidas".

De igual forma, cantará los tributos que ha hecho a grandes exponentes de la salsa como Héctor Lavoe, Dimensión Latina y muchos más.

El artista contó que esta presentación será "mucho más espontánea" que la que hizo la Ciudad Capital el pasado 28 de octubre. "No voy a restringirme, vamos a disfrutar muchísimo", agregó.

Y, aunque no participará en ningún evento durante la Feria Internacional de La Chinita, se mostró entusiasmado de estar en la capital zuliana durante estas fechas.

Me falta ir a la Basílica, ese es otro reencuentro que me debo. (...) Me alegra que Maracaibo esté viendo luz de nuevo, creo que es un buen momento para estar aquí, y cada vez que pueda voy a venir", añadió.