Neguito Borjas muestra su nueva imagen tras someterse a cirugía bariátrica

Aquí les presento el antes y el ahora en esta fotografía para que vean como ha sido mi transformación en solo 2 meses y medio y lo maravillosamente positivo de esta operación bariátrica proveniente de las manos de mi primo el @drguillermoborjas, sin dudas el mejor. Les cuento que tuve muchos años pensando hacermela hasta que tome esa decisión (la más importante de mi vida). Desde el mismo día que me operaron dejé de tomar todas las medicinas a las cuales estaba esclavizado,( las boté pal carajo) todo en mi ha dado un vuelco positivo, mi salud esta perfecta y mi energía está desbordante. Gracias Dios primero que todo….a la experiencia al profesionalismo y a las prodigiosas manos de mi querido primo Guillermo Borjas a su maravilloso equipo a @clínicasagradafamilia @alaimomcbo @carlaalaimo @mariacarolinaalaimod, a los médicos técnicos y enfermeras todos maravillosos que me atendieron y me trataron como un Rey. Gracias!!!!¡¡ Dios y la Virgen les bendigan siempre. #neguitoborjas #misañoranzas #teamovenezuela #quevivaelzulia