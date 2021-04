Natti Natasha y Raphy Pina revelan el sexo de su bebé

Ante la dulce espera, la dominicana Natti Natasha y su prometido, Raphy Pina, revelaron el sexo de su bebé a través de las redes sociales.

La pareja compartió un IG Live el sábado por la tarde para dar a conocer, desde un baby shower virtual, el sexo de la criatura que será una niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATTI NATASHA (@nattinatasha)

En una entrevista para People en Español, Natti Natasha compartió lo que añora para su futura hija.

“Ya que es niña, quiero que se sienta amada, hermosa y única, que sepa que no tiene límites y que estoy aquí para verla conquistar todo lo que se proponga“, expresó la intérprete de Criminal.

Tras varios años de lucha para quedar embarazada, la dominicana sorprendió al público en la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2021 al anunciar su primer embarazo.

Desde muy pequeña, Natti Natasha siempre tuvo claro que una de sus metas en esta vida era ser madre. Por ello, tras mantener más de un año de relación con su mánager y hoy prometido, el empresario Raphy Pina, decidió dar ese gran paso.

“Hablé con mi pareja Rafael y le dije: ‘los años siguen pasando, sé que el trabajo es muy importante… pero en este momento el reloj biológico no para'”, declaró la artista a People en Español, quien en 2007 se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirpar una trompa de Falopio.

“Me ponía de tres a cuatro inyecciones de hormonas cada noche. Recuerdo que para la semana había subido casi 18 libras, no podía ni doblar los brazos“, reveló. “Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo“, narró.