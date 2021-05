Natasha Pérez y el difícil papel de dar vida a Yolanda Saldívar en “Selena”

Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla, es uno de los personajes más detestados de la comunidad latina en Estados Unidos. Por eso, Natasha Pérez pensó mucho cómo encarnarla en la serie de Netflix sobre la famosa cantante.

Era importante ver el lado humano de ella, porque no se habría acercado a la familia si no hubiera tenido su confianza“, explica la actriz venezolana afincada en Los Ángeles desde hace varios años, donde ha trabajado con Larry David en “Curb Your Enthusiasm”.