Natalia Jiménez se consolida en la música mexicana

Con un “vestidazo” y acompañada de mariachis en el escenario es como la “muy mexicana” cantante española Natalia Jiménez siempre se soñó. Aunque su carrera la llevó por el camino del pop hoy disfruta del éxito que le ha dado cantar lo que a ella le gusta y prepara un nuevo disco de homenaje al país.

Desde que probé las trompetas con ‘El sol no regresa’ todo se fue al garete y dije ‘esto es lo mío’ , lo que me gusta, y estoy tan contenta de poder hacerlo ahora”, cuenta este miércoles a Efe la artista, nacida en Madrid.

En 2019, la cantante se puso un corsé, se adornó la cabeza con coloridas flores y se puso a cantarle a México temas tan queridos por su gente como “Costumbres“, “La Cigarra” y “Amor eterno“.

El resultado fue “México de mi corazón“, un disco en el que pudo explorar todas sus capacidades vocales en el género regional mexicano y donde compartió su amor por la música con figuras como Lila Downs, Pedro Fernández, Banda MS y Carlos Rivera.

“El disco estaba funcionando increíble, disco de oro, una gira planeada, pero se viene la pandemia y ha sido curioso tener un disco que estaba yendo súper bien, pero que no podía cantarlo en ninguna parte”, lamenta Jiménez.

Esto le dio la oportunidad de comenzar su nuevo material, “México de mi corazón II“, que sigue la dinámica de este primero y del que ya enseñó la canción inédita “Qué bueno es tenerte”, otra vez acompañada de la Banda MS de Sergio Lizárraga, en la que ha podido profundizar en la música de banda sinaloense.

El año pasado Sergio me mando la canción y dos semanas después estaba en Mazatlán grabándola. Me gusta mucho la banda porque es muy divertida, no es tan seria como el mariachi y tienen en común que tienes que cantar fuerte para que se oiga tu voz, que con todas esas trompetas y todos esos cabrones atrás está bien difícil”, relata.