Nacho sobre incitar a protestar en Cuba: “Me da miedo mandar a alguien a morir”

Luego que cientos de artistas se han estado pronunciando con respecto a la situación de Cuba, Miguel Ignacio Mendoza, publicó su opinión este fin de semana.

En un video de cuatro minutos el artista expresó que iba a hablar de “este tema porque mucha gente me ha escrito, indignados. Me han enviado notas de voz de por qué yo no me he pronunciado a favor de la lucha del pueblo cubano”, citó El Farandi.

Seguidamente, el intérprete explicó a los internautas de forma contundente que él como artista no puede hacer nada para mejorar la situación en Cuba.

“Siento que lo que yo publique o no, en este momento, no va a modificar la realidad que vive la isla. Eso sí. Aprecio firmemente la intención de mis colegas de sumarse a protesta a través de redes sociales”, refirió.

Nacho reiteró que él no es quién para mandar a los jóvenes o cualquier persona a exponer su vida para “luchar en contra de un régimen dictatorial”. “A mí me da temor alentar a un jovencito a que salga a exponerse a balas, para que él, por mí, defienda mi expectativa de libertad. Me da miedo mandar a alguien a morir”, enfatizó.

También rechazó que sean los cantantes, actrices o personas del mundo del entretenimiento los que tengan que manejar la situación todo el tiempo en redes sociales, informó El Farandi.

“Los dirigentes de naciones sí que tienen poder para cambiar rumbos políticos. No enfoquen toda esa responsabilidad en los artistas. Pensemos que los cambios empiezan en el corazón de cada quien, en vez de estar exigiéndole a otros los que deben hacer”, subrayó.

Finalmente, aleccionó a sus seguidores para que “no dejen esa valentía demostrada solamente en redes sociales”.