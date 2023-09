Nacho le ofrece un "bofetón" a Led Varela tras insultarlo en su stand-up comedy [+Video]

Nacho volvió a posicionarse en las tendencias las redes sociales luego que le respondiera al humorista Led Varela este domingo, quien hiciera un chiste sobre el cantante en uno de sus espectáculos.

Usuarios en Instagram y X difundieron un fragmento del show de stand up de Varela, en el que dice un insulto a Nacho al recordar su paso como conductor del programa “La sopa”. "Nacho, La Criatura, es el *** más grande que yo me he cruzado en la vida que llegó al programa", precisó Varela.

Dicho comediante mencionó que, mientras él se desempeñó conductor del mencionado programa, tuvo como invitado a Nacho y este se negó a seguir el guion pautado para ese día de grabación, expresó Led. "A mí cuando alguien me la hace, voy a inventar un chiste sobre ti y lo voy a contar por todo el planeta para que la gente se entere de lo ma*** que eres, más allá de lo obvio que es", finalizó.

Miguel Ignacio Mendoza respondió a las críticas a través de una transmisión en Instagram con duración de 50 minutos, donde afirmó que se molestó luego de escuchar el insulto que mencionó Led Varela contra él. "Yo podía sentir que se me subía el calentón y se me calentaba las orejas. Me sentí un niño susceptible", expresó.

"Si me lo encuentro en Miami o en cualquier otro lugar, me le voy a acercar, le daré un bofetón. Y si no se lo doy yo, alguno de los míos... se lo puede dar", apuntó.

Nacho expresó que el comediante se refirió de forma despectiva a las personas con baja estatura y afirmó no tenerle miedo a enfrentarse con su persona, "por muy alto que él se considere", acotó. "Yo no me considero mucho menos de un tamaño estándar, eso es como un mito.. él debe sentirse enorme pero a mí me da igual", precisó.

El cantante hizo referencia a su vida pasada donde llegó a considerar que "pelear" era uno de sus "deportes preferidos", en alusión a su falta de temor de tener una confrontación con el comediante mediático.