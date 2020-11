Nacho: “Chyno cada vez está mejor y fortalecido”

El estado de salud de Chyno ha mantenido preocupada a la fanaticada del cantante venezolano. Por estos días, Nacho se ha referido al actual estado de salud de su compañero en el dúo Chino y Nacho.

A través de las redes sociales de Chyno y de su esposa Natasha Araos se ha mantenido informado a los fanáticos acerca de su recuperación.

Hace pocos días, los adeptos del músico ganador del Grammy Latino pudieron observar los avances de Chyno y sus intentos por caminar con normalidad.

No solamente he hablado con él, sino que he venido dándole seguimiento a todo el tema del tratamiento, las veces que estuvo en el hospital, las veces que estuvo en casa”, dijo Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho.