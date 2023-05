Nacho ahora vive con su familia en Maracaibo: “Me siento en casa”

El artista ahora habita cerca de la icónica “Cecilio Acosta”. Al salir de su vivienda se le ve saludar a los transeúntes incluso, hasta descalzo o en ropa de casa. “Realmente me siento bastante cómodo, me siento parte y no como un extranjero”, reiteró el compositor