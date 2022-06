Nacho aclaró que Chyno Miranda está mejorando

Un tema que no deja de ser tendencia, es la salud del cantante venezolano Chyno Miranda, pues según aseguran se encuentra recibiendo atención médica en una clínica de la ciudad capital.

Es por eso que, Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, desveló detalles muy importantes sobre la salud del intérprete de Quédate Conmigo.

Durante una entrevista para el programa MoluscoTV, el criollo aseguró que su compañero va mejorando, sin embargo, no ha podido visitarlo ni tener contacto directo con él hasta el momento.

“La salud de Chyno va en proceso de mejoría. Yo, en realidad, no puedo darte un diagnóstico exacto de cómo se encuentra él, porque mi relación directa es con la persona que está también llevando su caso. No he podido verlo, sentarme con él y tener una conversación de cerca”, dijo Nacho.

Asimismo, aprovechó las cámaras para hablar sobre el concierto benéfico que se efectuará el próximo 8 de junio en la ciudad de Miami. Y explicó que a pesar de no poder estar asistente en el evento, desea apoyar económicamente a su colega.

“No es que el pana esté quebrado, sino que es un gasto excesivo lo que se tiene que hacer para su recuperación porque son un montón de cosas de temas de salud por las que él sigue pasando, pero sí tengo las esperanzas y tengo la convicción de que va a salir de ahí, no sé si este año, no sé si el año que viene, pero sí tengo la convicción de que se va a recuperar y de qué va a volver a disfrutar de lo que su trayectoria en la música le ha regalado”, agregó.