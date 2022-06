Nacho aclara rumores con su tema “Perro mujeriego”

Tras apoyar a su excompañero de dueto Chyno con un concierto benéfico, Nacho estrena este fin de semana su sencillo "Perro mujeriego", en el cual aclara rumores y tabúes que envuelven a las celebridades sobre libertinajes.

El cantautor venezolano es uno de los artistas del género urbano más respetados, pero como a la mayoría de las celebridades, el estigma del libertinaje, la poligamia y el secretismo han sido una mancha inoportuna en su impecable repertorio musical, se expresa en un comunicado de prensa.

Por eso Nacho lanza "Perro mujeriego", una oda a desechar la negatividad y aferrarse a su verdad. "Sí, voy a aceptar que soy... un perro mujeriego... que conoció el amor y lo quiere a su lado hasta viejo", reza una estrofa de su nuevo corte, disponible en diversas plataformas musicales.

Después de ayudar a un fan a pedirle matrimonio a su novia, Nacho lleva a la pareja [y nosotros, los espectadores] a través de una experiencia visual llena de color que abarca la letra de la canción.

"El propósito del proyecto era conectar con lo agradable que es hacer música y crear algo que suene a mí, a mi sonido, y no algo que caiga en la moda. El proceso de creación de esta canción, y de todas las que le seguirán, no sólo me reconectó con mi esencia, sino que me devolvió la pasión por el arte en general", expresó el cantante.