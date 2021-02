Músico zuliano muestra “el verdadero rostro del venezolano luchador” en EE. UU.

Luego de haber emigrado hace unos años con el deseo de luchar por su futuro, Lubbi Colina, rodeado de una maleta de talentos, logró desempeñar sus capacidades en USA, como profesor musical y ahora como productor del ministerio “El Rey Jesús”.

Ha sido una prueba constante de fe, perseverancia, arduo trabajo y esfuerzo, pero sobre todas las cosas ha sido una constante revelación a mi vida de que Dios es fiel y verdadero, que Dios nunca falla y que es un Padre Eterno que me guarda, protege, suple mis necesidades y que es misericordioso. Día tras día ha mostrado para mi su amor y me ha otorgado en su gracia oportunidades para seguir adelante y para seguir creyendo a sus promesas. Ahora, no quiere decir que todo ha sido fácil, quiere decir que aún en medio de la tormenta, Él ha estado allí para brindarme su mano y ayudarme a seguir”.