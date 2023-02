Murió la icónica Raquel Welch a los 82 años

La reconocida actriz Raquel Welch murió a los 82 años. El medio especializado TMZ informó que de acuerdo con la familia de la actriz, esta murió tras una enfermedad de la que no se dieron a conocer mayores detalles.

En sus más de 50 años de carrera, Welch, de raíces bolivianas, actuó en más de 30 películas, incluyendo joyas como One Million Years B.C. También actuó en más de 50 series de televisión y triunfó como empresaria con su línea de pelucas.

En 1973 ganó un Globo de Oro como Mejor Actriz por su rol en The Three Musketeers. También actuó en películas como Legally Blonde y Tortilla Soup. Su última actuación fue en el 2017 en la película How To Be a Latin Lover junto a Eugenio Derbez y Salma Hayek.

Welch —cuyo verdadero nombre era Jo Raquel Tejada— era admirada por su belleza y se convirtió en un símbolo sexual tras presumir sus curvas en el clásico One Million Years B.C.

Su carrera actoral también incluyó el teatro musical, pues participó en puestas en escena en Broadway como La mujer del año y Víctor Victoria.

Entre sus últimas actuaciones estuvieron Legalmente rubia y Cómo ser un Latin Lover.