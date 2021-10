Murió James Michael Tyler, el actor que interpretó a Gunther en «Friends»

El actor estadounidense James Michael Tyler, conocido por interpretar al camarero Gunther en la serie de televisión Friends, falleció este domingo a los 59 años, informó TMZ.

Tyler había estado luchando contra un cáncer de próstata durante los últimos tres años, pero la enfermedad terminó expandiéndose a varias partes de su cuerpo. Debido a las complicaciones, el artista no pudo participar en el rodaje del especial de ‘Friends’.

«Warner Bros. Television lamenta la pérdida de James Michael Tyler, un actor querido y parte integral de nuestra familia FRIENDS», tuiteó la cuenta de Twitter de «Friends». «Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y seguidores».

Tyler reveló por primera vez que luchaba contra el cáncer de próstata en etapa 4 en junio, cuando habló con el programa Today Show de la NBC y dijo que los médicos descubrieron su cáncer durante un examen físico de rutina cuando tenía 56 años.

El cáncer se había extendido a sus huesos, dijo, dejándolo incapaz de caminar. Fue tratado con terapia hormonal.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021