Muere el actor Paul Reubens conocido por su papel de Pee-wee Herman

El actor Paul Reubens, más conocido por el popular personaje que creó y al que dio vida durante décadas, Pee-wee Herman, falleció la noche del domingo, tal y como se ha anunciado a través de su perfil de Instagram.

La pasada noche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor estadounidense, cómico, escritor y productor cuyo querido personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su carácter positivo, sus extravagancias y su convicción acerca de la importancia de la amabilidad. Paul luchó con valentía y en privado durante años contra el cáncer, con su característico ingenio y tenacidad. Un talento prolífico y dotado, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo querido y un hombre de carácter extraordinario y de generosidad de espíritu”, señalaba el escrito en la red social.

Reubens tenía 70 años, cumplía 71 este agosto, y el mensaje de despedida familiar llegaba acompañado de una cita suya donde describía un poco más su enfermedad, reseñó El País.

Por favor, aceptad mis disculpas por no hacer público con lo que he estado viviendo desde hace seis años. Siempre he sentido un enorme amor y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Os he querido muchísimo y he disfrutado haciendo arte para vosotros”.