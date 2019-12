Miss Universo 2019 genera polémica por simular secarse las lágrimas con billetes

View this post on Instagram

Todavía no pasa un mes del triunfo de la representante de Sudáfrica, Zozibini Tunzi, en el Miss Universo, y ya entró en polémica por un video que circula en redes sociales donde, al parecer, simula limpiar sus lágrimas con billetes. En el audiovisual, la hermosa sudafricana está al lado de Somizi Buyani Mhlongo, un presentador y amigo, ambos en un centro comercial. Ella simula estar llorando de alegría y se “seca” el rostro con varios billetes. Al parecer, el video fue grabado antes del concurso del que salió triunfadora, donde el hombre le preguntó cuál sería su reacción si llegara a ganar el certamen, por lo que la bella mujer comenzó a simular alegría y llanto. Hay quienes defienden a la joven africana por ser auténtica, pero hasta ahora son muchos más quienes la juzgan por “su falta de humildad”. #MissUniverse #Sudáfrica #Billetes #Controversia