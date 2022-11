Miss La Guaira exige respuestas sobre sobre las votaciones del jurado

La representante del estado La Guaira en el Miss Venezuela 2022, Andrea Romero, emitió un comunicado para exigir a la Organización del Concurso, esclarecer la polémica que ha surgido en cuanto a la votación de un "jurado externo" que dio como ganadora a Diana Silva (Distrito Capital), reseña My Beauty Queens .

Luego de declaraciones del jurado que se mostró ante las cámaras del certamen, donde aseguran que sus ganadoras fueron Miss La Guaira y Miss Delta Amacuro, las redes sociales se vieron inundadas de comentarios porque las participantes antes mencionadas también eran sus favoritas.

“Estoy muy agradecida y honrada con los 11 miembros del jurado calificador, que votaron y me consideraron como la Miss Venezuela 2022”, escribió Andrea.

Debido a esto, Andrea Romero decidió romper el silencio y pese a felicitar a Diana Silva y Andrea Rubio por sus coronaciones, exigió a la OMV que “explique lo que realmente ocurrió y lo aclaren de forma pública y transparente”.

“Me veo en el deber de levantar mi voz como una mujer valiente… que a su vez exige claridad para todo este asunto, no solo por mí, sino también por mis compañeras. Y porque no quiero que participantes en un futuro vivan este áspero momento”, dice el comunicado.

Romero aseguró que decidió hacer el tema público debido a que ha intentado comunicarse de manera privada con algunos miembros del “Comité de la Belleza” e incluso con directivos de Venevisión y hasta el momento “no ha recibido respuesta de ningún tipo”,