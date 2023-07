Mimí Lazo expresó que la menopausia es la mejor etapa de una mujer

La protagonista de “Vieja yo” quiere ser parte de la generación que elimine, de una vez, el estigma, la vergüenza y la ansiedad generada en torno a la menopausia, reseñó Últimas Noticias.

Y pensar que las mujeres piensan que cuando estás menopáusica no vas a tener más éxito, ni más novios, ni más ganas de hacer el amor ni mas ganas de amar, ni más ganas de nada”, cuestionó Lazo en una publicación junto a un video, donde recordó el personaje de Brigitte, quien pasaba por la menopausia en la novela “Guerra de mujeres”.

En esa telenovela, Mimí llevó el personaje con respeto y normalidad, porque, al igual que el comienzo, el fin de la menstruación es algo natural y sus consecuencias no son, ni mucho menos, tan dramáticas como lo han querido señalar.

Asimismo, la artista señaló que hoy día las mujeres saben más, se alimentan bien y no agarran rabias que producen químicos en el cuerpo que dañan.

Hoy en día la menopausia tan temida llega muy pero muy tarde. ¿Y a mí cuándo me vino? No sé, pero me encantaría volver a tenerla”, destacó Mimí.