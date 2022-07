Millie Bobby Brown lloró al ver a Vecna, el villano de "Stranger Things"

Jamie Campbell Bower (Vecna) contó cómo fue el encuentro de su personaje con Millie Bobby Brown en el set. "La pusieron en una posición en la que estaba atada. Me acerqué a ella como Vecna y se echó a llorar. Ella no me miraba y estaba visiblemente asqueada por todo el asunto", relató