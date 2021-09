Migbelis Castellanos asegura que sufría dismórfico corporal durante el Miss Venezuela

Migbelis Castellanos aprovechó el video de su paso por el concurso Miss Venezuela, que subió un usuario las redes, para burlarse de su look en aquella época y revelar que en aquel momento sufría del Trastorno Dismórfico Corporal.

La exreina de belleza venezolana utilizó sus historias en la red social Instagram para comentar la imagen que presentó en aquella edición del llamado “magno evento de la belleza” local, reseñó Últimas Noticias.

“Hay dos cosas de las que quiero reflexionar del video que alguien subió de cuando yo estaba en el Miss Venezuela. Número uno, el copete. Dios mío de mi vida”, comentó la presentadora.

“Yo veo en ese video y digo: ‘yo competí en el 2013 o en los ochenta. Ese copete como a prueba de huracanes, o sea, una cosa inmensa… Me veo tan niña, tan inocente, tan chiquitaaaa”, comentó.

Castellanos también recordó que a los meses de su coronación se enteró de que el resto de maquilladores del certamen se burlaban de ella y de su estilismo debido a su imagen.

“Mi maquillador en ese tiempo solo usaba sombras de color, o sea azules o verdes, para resaltarme la mirada, y todos los demás decían: ‘eso es tan a la antigua’”, contó la animadora.

La Miss Venezuela 2013 pasó entonces a reflexionar sobre el trastorno de imagen corporal que tenía en esa época. Castellanos, sin embargo, no comentó si el mismo le fue diagnosticado por los especialistas médicos.

“Ustedes ven lo delgada que yo me veía en ese video; lo flaquitiquitiiica que estaba. Tenía 17 años y recuerdo que cuando yo grabé esas promos todavía me decían que era la más gorda del grupo y yo veo ese video y me digo: ‘Dios mío, estaba delgadísima”, relató.

“Yo sufría dismorfia corporal porque no hay manera de yo me recuerde delgada. Mis recuerdos en ese momento cuando me veía en el espejo eran de que estaba gorda. Siempre veía piernas grandes, que no tenía cintura; siempre me veía más grande que el resto y yo, muchachos, era un palitico”, destacó.