Michel Brown contó por qué no regresó a Pasión de gavilanes

En mayo pasado, el medio argentino La Nación adelantó que Pasión de gavilanes tendría segunda temporada, tras el furor que causó al ser incorporada al catálogo de Netflix. La nueva entrega de la telenovela contará con la participación de la mayoría de los actores del elenco, salvo Michel Brown, el argentino que interpretó a Franco Reyes.

“Voy a estar en otro proyecto y por eso no voy a poder participar“, señaló en diálogo con Mitre Live en el Instagram de radio Mitre de Argentina. Desde hace varios años está radicado en México. “Creo que gran parte del elenco sí va a poder estar. Leí una pequeña sinopsis y la historia se oye increíble. Va a hacer un golazo y una gran experiencia”, agregó.

Brown, de 45 años, también adelantó que en noviembre o diciembre quieren arrancar a grabar, por lo que pese a que no hay fecha de estreno confirmada, los capítulos podrían estar listos para 2022.

Más allá de este rechazo, el intérprete de Franco Reyes no descartó poder hacer alguna aparición en la novela más adelante.

Al mismo tiempo que ellos empiecen, yo no voy a poder estar. En ese momento voy a estar trabajando en Bogotá (Colombia) seguramente y después en México”. Actualmente, Michel forma parte del elenco de la serie Parot, que se estrenó el pasado 20 de agosto en la plataforma Paramount+.

Pese a su decisión, el galán mostró un gran afecto por el personaje que interpretaba en la novela. “Franco Reyes es un recuerdazo. Es un personaje que llevo en el corazón. Muy inocente“, señaló.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el también cantante adelantó que no aceptaría participar frente a una posible segunda entrega de Pasión de gavilanes. “He decidido no estar en la nueva temporada. Fue un proyecto muy exitoso pero las cosas hay que dejarlas volar. Tiene mucho riesgo”, le dijo a Fórmula TV, dejando en claro que “Sarita” se quedaría sin su media naranja.

En tanto, Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena) sí se mostraron entusiasmados con el proyecto.

La ficción fue emitida en Colombia por la pantalla de Telemundo en 2003 y por RCTV en Venezuela. Según trascendió, la nueva historia también giraría en torno a un asesinato. Además, se centrará 20 años después de que los hermanos Reyes encuentran el verdadero amor en las hermanas Elizondo, en medio de una venganza.

Ante la oportunidad de rememorar la novela, los fans la volvieron un éxito en el streaming, donde se ubicó en el top 10 de lo más visto en Argentina. Brown se mostró sorprendido por la gran repercusión que atrajo a las nuevas generaciones.