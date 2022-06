Mau y Ricky aseguran que nunca harían una “tiradera”

El dúo Mau y Ricky agradece la oportunidad que la vida les ha dado de poder interpretar diversos géneros como el regional mexicano, en el cual incursionan al lado de Carin León, y aunque hay muchos más que desean explorar, aseguraron que jamás podrían hacer una "tiradera".

Durante una charla con medios de comunicación, los hermanos Montaner aseguraron que aunque es una expresión musical que respetan, y entienden que se trata de un lenguaje propio del reggaetón, hip hop o rap, no se ven haciendo algo así para nadie y también se refirieron a la reciente canción de Christian Nodal a J Balvin.

"Pienso que es parte de la cultura de la música urbana, batallas de improvisaciones del reggaetón, hip hop y rap, pero llega un momento que uno tiene que empezar a dar otro tipo de ejemplo y aprender de los artistas", indicó Ricky ante el cuestionamiento.

El cantante dijo que siempre lo mejor es crear empatía: "Pensamos en los últimos acontecimientos de lo que pasó con Nodal y J Balvin, se prendieron pero por no conocer lo que le pasa a la otra persona y a veces los chistes caen pesados y pasa a mayores, yo no soy nadie para hablar de los procesos por los cuales pasa cada uno, lo ideal es buscar resolverlo", agregó.

En ese sentido, Mau indicó que ellos como dueto no se ven realizándole una tiradera a alguien, sea quien sea: No sabemos si lo haríamos, no es parte de nuestro ADN y me daría dolor empezar en papel a ver lo negativo en otra persona, no tendría corazón, creo que nosotros nos dedicaremos a lo que sabemos hacer: canciones de amor y desamor", expresó.

Sobre su nuevo sencillo "Llorar y llorar", en el cual invitaron a Carin León, indicaron que el acercamiento se dio por amigos en común como "La Chicuela", ya que tenían el sueño de tener un acercamiento con el intérprete de regional mexicano, quien se ha consolidado como uno de los máximos referentes actuales del género.

"Empezamos a hablar, y al poco tiempo surgió una amistad y luego hermandad a las pocas horas y de darnos cuenta de lo mucho que nos parecemos. La química es clara desde el principio, es un honor estar con alguien que admiras como artista y como persona y compartir el éxito de una canción como esta", refirió Ricky.