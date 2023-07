Mattel pondrá en marcha nuevas películas de sus juguetes tras éxito de Barbie

Mattel mostró su intención de realizar nuevas películas basadas en las historias de varios juguetes populares de su compañía.

La decisión se debe por el éxito que ha tenido la recién estrenada película de Barbie en los cines mundiales.

De igual manera, Mattel, quien es la creadora de la famosa Barbie, no descartó la posibilidad de crear un universo cinematográfico de varias secuelas relacionadas con la vida de la muñeca preferida por niños y adultos.

La lista de las próximas películas está encabezada por el juego de mesa UNO; American Girl; el dinosaurio educativo Barney.; Hot Wheels; Magic 8 Ball; Major Matt Mason; Masters of the Universe; Matchbox; Rock ‘Em Sock ‘Em Robots; Thomas the Tank Engine; View Master; Wishbone y Polly Pocket.

Con respecto a Polly Pocket, ya se conocen los primeros detalles del proyecto. Lena Dunham estará a cargo de dirigir el largometraje, mientras que Lily Collins, será la protagonista, reseño el portal Cactus 24.

En la lista de realizadores figuran Jordan Peele y Daniel Kaluuya. De conquistar el éxito, los largometrajes anunciados podrían marcar una nueva era similar a la que tuvo Pixar con sus icónicos animados “Toy Story”, “Los Increíbles” y “Cars”.

También J.J. Abrams está desarrollando un filme sobre la línea de coches de juguete para Mattel. Ya tienen claro exactamente el tono y tipo de historia que perseguirán.