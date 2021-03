Marysol Sosa acusó a Sarita de negarle atención médica a José José

A más de un año del fallecimiento del cantante mexicano José José aún no se ha esclarecido del todo en qué circunstancias falleció el Príncipe de la Canción y cómo fue su agonía bajo la atención de su hoy viuda, Sara Salazar, y su hija. Ahora Marysol Sosa, hija del artista, acusó a su hermana menor, Sarita Sosa, de no darle al artista la atención médica que necesitaba.

Recientemente Sarita Sosa indicó que el Príncipe de la Canción no había sido provisto de la mejor atención médica en sus últimos años. Por esto, Marysol Sosa habló, durante el programa Ventaneando, sobre cómo fue el proceso que vivió su padre durante su convalecencia.

Confiamos en ella en reacción directa cuando estaba con mi padre. Y al querer que salga y decir que ‘ es que él no tuvo nada ’. De antemano les traemos todo un certificado donde viene todo el historial de mi padre en cuanto inició en el Instituto Nacional de Nutrición hasta el día. Precisamente hasta el final del documento dice y pues el señor, digamos que se fue porque ya no regresó a hacer los seguimientos que necesitaba”, puntualizó la también hija de Anel Noreña .

Antes las declaraciones de Marysol, la presentadora Pati Chapoy aseguró que la presunta responsable de la muerte de José José era Sarita, afirmación con la que estuvo de acuerdo la hija mayor del artista, reseñó El Nacional.

Además, agregó que se enteró de que el doctor que atendía al cantante, un día antes de que falleciera, acudió a Sarita para decirle que su tratamiento iba muy bien y que después de dos meses podría hacer lo que quisiera; sin embargo, ella se lo llevó sin cuestionar al médico ni hablar con él del tema.

“Ella menciona que no tenía atención José, cuando la primera que le negó la atención a su padre fue ella. Porque cuando desgraciadamente nos dan la noticia que es cáncer lo que tiene, y que se tienen que iniciar ya la quimios, se le llamó inmediatamente a Sara y le dice José ‘deposítame porque me tienen que empezar mi primera quimio’ y ella le niega su propio dinero”, narró Laura Núñez, quien fuera la asistente personal del cantante a través de los años y también acudió al programa Ventaneando.

Núñez indicó que se vio en la necesidad de disponer de su propio dinero para atender a José José y empleó para ello su tarjeta de crédito para que se pagara el tratamiento.

Esta niña con la mano en la cintura le dice a su papá que no. Yo le quito el teléfono a José y le digo ‘¿cómo que le niegas el dinero a tu papá?’. Y empezamos a levantar la voz, ella me dijo ‘es que voy a descompletar lo del enganche de mi casa’, entonces yo le dije ‘estás muy mal, primero está la salud y además es el dinero de tu papá, no te lo está pidiendo prestado”, señaló.