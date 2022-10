Marvel sobre la polémica por su heroína israelí: Sabra tendrá un nuevo enfoque

En septiembre, Marvel anunció que la actriz Shira Haas (Poco ortodoxa) se sumaría al universo cinematográfico para dar vida a Sabra, una heroína israelí, lo que desencadenó una polémica centrada en el conflicto entre Israel y Palestina.

Tras la polémica, Marvel confirmó que el personaje de Sabra tendrá un nuevo enfoque. "Aunque nuestros personajes e historias están inspirados en los cómics, siempre son imaginados de una manera fresca para las audiencias de hoy, y nuestros cineastas tomarán un nuevo enfoque para el personaje de Sabra que ya tiene más de 40 años de historia en los cómics".

El personaje de Sabra apareció por primera vez en el cómic del Increíble Hulk a principios de la década de los 80 y, rápidamente, para Marvel se convirtió en un problema incluir en sus historietas el conflicto palestino-israelí.

En algunas de las viñetas se mostraba a Sabra indiferente ante la muerte de un niño palestino hasta que Hulk le enseña sobre los derechos humanos. En otras, la agente del Mossad en la ficción pelea contra estereotipos arábes, algo que prendió las alarmas en grupos palestinos que siguen al Universo Cinematográfico de Marvel.

Ante las acciones de Sabra en el cómic, el Instituto para el Entendimiento en el Medio Oriente, una organización propalestina de Estados Unidos, criticó al personaje por "glorificar el ejército y policía israelí".

El personaje no solo ha generado polémica por sus actuar, sino también por su nombre. Para los judíos en Israel Sabra puede significar simplemente una persona nacida en ese país, pero también es el nombre de un campo de refugiados en el Líbano donde, hace 40 años, una milicia Cristiana masacró a cientos de palestinos mientras las tropas israelíes no hacían nada por defenderlos, reseñó el New York Times.

El personaje de Sabra aparecerá en la película Capitán América: Nuevo Orden Mundial, que se estrena el 3 de mayo de 2024. Este será el primer filme en tener a Anthony Mackie como el nuevo portador del escudo.