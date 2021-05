Marvel publica nuevos pósters de los personajes de Black Widow

Marvel publicó los nuevos pósters de los personajes de la película Black Widow, que se estrenará el 9 de julio a través de la plataforma de streaming Disney+.

En los nuevos pósters se puede dar un vistazo al reparto principal del filme, que está conformado por Scarlett Johansson, O. T. Fagbenle, Rachel Weisz, David Harbour y Florence Pugh, reseñó El Nacional.

La película se desarrolla entre los eventos de Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War. Natasha Romanoff (Johansson) viaja de regreso a Rusia para atar algunos cabos sueltos y en el camino se reúne con su familia adoptiva, incluyendo su hermana Yelena Belova (Pugh), su padre, un súper soldado ruso llamado Red Guardian (Harbour), y su madre, la espía y anterior Black Widow, Melina Vostokoff (Weisz).

Disney atrasó el estreno de la cinta varias veces debido a la pandemia de Covid-19; sin embargo, el estudio decidió fijar una fecha de lanzamiento en julio. El filme también se lanzará en Disney Plus Premier Access, por lo que los suscriptores de Disney+ pueden pagar 30 dólares adicionales para ver Black Widow en casa el mismo día que se estrene en cines.

Este fue un cambio importante, pues el CEO de Disney insistió a principios de este año en que el filme seguiría siendo un lanzamiento exclusivo para cines. Sin embargo, a medida que la pandemia continúa, Disney cambió de rumbo y finalmente lanzará Black Widow un año después de que originalmente se suponía que se lanzaría en mayo de 2020.

Black Widow será la primera película del MCU en la Fase 4 y será seguida por Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings en septiembre, y Eternals en noviembre.