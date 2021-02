Marjorie de Sousa estrena el video de “Ni diabla ni santa”

La actriz venezolana Marjorie De Sousa retomó su carrera como cantante y presentó su más reciente sencillo “Ni diabla, ni santa”.

En entrevista para Telemundo se mostró muy emocionada por retomar su carrera musical y reveló que antes de su proyección internacional como estrella de telenovelas, estaba concentrada en la música.

Sobre su reciente canción, la venezolana contó que es un tema de empoderamiento que llama a no caer en maniqueísmos ni en extremos de bueno o malo.

La exposición pública en redes sociales fue su inspiración para componer esta canción, donde trabajó de la mano de un productor peruano.

En mi caso desde un punto de vista como figura pública el no dejarse llevar por el que dirán y simplemente vivir de acuerdo con tu mundo y tu verdad, espero les guste ya que lo hicimos con mucho amor y en mi caso con tremenda gratitud hacia la gente que me sigue, me apoya en mis sueños y que siempre me tienen presente en todo lo que hago ¡Gracias!”, expresó De Sousa.