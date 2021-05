Mariangel Villasmil: “La parte más fuerte es enfrentarte al público cuando sabes que no clasificaste”

Mariangel Villasmil, Miss Venezuela 2020 conversó con Shirley Varnagy acerca de su participación en el Miss Universo.

“Yo siempre estuve muy tranquila, pero cuando empecé las actividades del Miss Universo sentía mucha presión por todo lo que significa ser Venezuela”, aseguró Villasmil.

Además, dijo que fue un “shock” no haber clasificado en el grupo de 21 candidatas, ya que a su juicio, «las opiniones eran positivas en diversos portales y medios”.

“Lo primero que hice cuando entré al camerino fue llamar a Nina y a Gaby, nos sorprendió muchísimo no haber entrado en la clasificación”, reveló.

La Miss Venezuela señaló que “el trabajo se hizo con mucho esfuerzo” y no esperaban obtener este resultado. “Yo siento que hice lo mejor que pude haber hecho, lo hice con mucho cariño”, afirmó.

Además, Mariangel Villasmil comentó que “estar ahí terminando el show aún sabiendo el resultado es muy difícil”.

Mariangel Villasmil expresó que “es bastante fuerte tener que salir a enfrentarte al público y me costó mucho”.

Dentro de la situación pandemia, Mariangel Villasmil explicó que “fue un poco complicada, pero la preparación siempre estuvo allí”.

“Estuvieron presentes más de 60 personas en el transcurso de mi preparación para lograr cubrir las expectativas del Miss Universo” aseguró.

“Quizá este no era el año en el que buscaban a una candidata como yo”, afirmó Mariangel Villasmil.

La Miss Venezuela consideró que la organización «tenía otro enfoque», y buscaba «algo totalmente diferente» a lo que había escogido el año pasado.

Su vida después del Miss Universo

Mariangel Villasmil sostuvo que su paso por el certamen le «cambió la vida» y la ayudó a crecer personalmente. “Siento que cada pequeño reto que me ha tocado vivir y he superado me han ayudado a ser más atrevida”, afirmó.

Además, dijo que luego de haber participado en el Miss Universo se siente «más orgullosa» de la organización Miss Venezuela.