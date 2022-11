Mariah Carey despide Halloween e inicia la Navidad con este video

No había terminado octubre cuando en las redes sociales se comenzó a escuchar el tema "All I Want for Christmas Is You", gracias a que Mariah Carey comenzó a promocionarla, como lo ha hecho desde su lanzamiento en 1994, convirtiéndola en la canción más exitosa de su carrera.

El 1 de noviembre, Mariah Carey publicó un video en sus redes sociales donde se le puede ver en una bicicleta de gimnasio caracterizada como una bruja en un bosque encantado, y después de algunos segundos, cambia la escena a una toma de Carey sobre un reno vestida al estilo Santa Claus en un paisaje nevado.

La artista es un ícono navideño, una de las canciones clásicas de estas vísperas es la versión de 'All I Want For Christmas' que no puede faltar en las playlist que se reproducen a finales de diciembre.

La cantante reveló que su pasión por la Navidad nació desde un pacto que hizo con ella misma de hacer que sus fiestas decembrinas estuvieran llenas de felicidad y buenos momentos después de que su familia "arruinara el momento" con vacaciones disfuncionales cada año.