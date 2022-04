Marco Antonio Solis arrancó gira por EE. UU. y arrasó en Arizona y Texas

El cantautor mexicano Marco Antonio Solís, "El Buki", hizo vibrar a más de 20 mil personas que corearon sus éxitos románticos en los dos primeros conciertos en Phoenix (Arizona) y El Paso (Texas), que hacen parte de su gira por EE.UU. "Que Ganas De Verte World Tour 2022".

El músico, productor y ganador de cinco premios Latin Grammy, inició de esta forma el pasado fin de semana su gira por Estados Unidos con los exitosos conciertos en el Footprint Center de Phoenix y el UTEP Don Haskins Center de El Paso.

Temas como "Si no te hubieras ido", "La venia bendita", "O me voy o te vas", "Si te pudiera mentir" y "Más que tu amigo" no faltaron para hacer las delicias de sus miles de seguidores en la unión americana.

El Buki seguirá este 8 de abril con la gira en las ciudades de Orlando, Sunrise, Houston, Edinburg, Tulsa, San Antonio para finalizar el 7 de mayo en Rosemont en Allstate Arena.

La gira de Solís llega después de nueve conciertos con Los Bukis durante la gira "Una Historia Cantada" por EE. UU, con la que celebró la reunión del grupo tras 25 años de estar fuera de los escenarios, y convocó a más de 480,000 fanáticos.

El EP "Qué ganas de verte" contiene cuatro canciones inéditas de autoría del cantautor mexicano, incluido "Se veía venir", que debutó en el primer sitio del listado de Billboard.

Solís fue el cantante principal de Los Bukis y posteriormente se lanzó como solista, lo que le ha dado reconocimientos como compositor e intérprete al igual que en varios premios importantes de la música latina.

Nacido en Michoacán, México, El Buki tiene más de 40 millones de copias vendidas de sus álbumes y más de 9 millones de oyentes mensuales en las plataformas digitales y es uno de los referentes a nivel global de la música mexicana y latina.