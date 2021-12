Maracaibo disfrutó de Hallacas con Flauta, la mágica parranda navideña a beneficio de Fupanaz

El Teatro Bellas Artes de Maracaibo fue el escenario perfecto para ofrecer, luego de dos años de pausa por la pandemia, el espléndido concierto del flautista Huáscar Barradas denominado Hallacas con Flauta, esta vez a beneficio de la Fundación Peter Alexander para Niños Autistas del estado Zulia (Fupanaz).

El telón colorido, con un bellísimo e inmenso tapete guajiro, obra del artesano wayúu Luis Montiel, sello del centro de arte marabino, recibió a los cerca de 400 espectadores que este jueves 9 de diciembre disfrutaron en familia de una parranda navideña única en la capital zuliana, llena de villancicos y gaitas.

El evento fue posible en esta oportunidad gracias a la alianza con la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia (UCEZ) y los patrocinantes, entre ellos Versión Final.

A las 7:00 de la noche, inició el concierto con la entrada magistral del maestro de música zuliano, vestido con un pantalón blanco y camisa roja y, por supuesto, con sus pies descalzos como es costumbre. Junto con sus músicos, abrieron el show con la interpretación de Niño Lindo, y la armoniosa flauta de Huáscar erizó la piel a más de uno.

Una entrada amena y hermosa marcó el comienzo de una noche donde las emociones de niños y adultos estuvieron a flor de piel. Recordar nuestras raíces e intentar revivir esa ilusión y esa paz característica de la época decembrina, fue el objetivo del intérprete.

Estoy muy emocionado de estar aquí, es un encuentro con mi pasado estar en el Bellas Artes, estoy sumamente feliz de hacer este Hallacas con Flauta. Este evento es igual a familia y representa la oportunidad de estar todos juntos y que nos vayamos en paz”, expresó Huáscar sobre el escenario ambientado con colores rojo y verde, alusivos a la Navidad.

Recordó que Hallacas con Flauta nació hace 18 años como una forma de rescatar los valores de la música venezolana.

“Me parece muy importante que todos los niños puedan conocer nuestra música y se aprendan todas estas canciones especiales que nos identifican como venezolanos. Cuando veamos a un venezolano que no cante aunque sea una gaita o alguna canción navideña, sabemos que en algo estamos fallando”, indicó.

Y la parranda continuó. Para Huáscar, el público fue el gran protagonista.

Alrededor de 20 niños subieron a la tarima y cantaron villancicos junto con el flautista. Canciones como Estrella de Belén, Feliz nochebuena, Niño Criollo, Fuego al cañón, La Vaca Mariposa, Corre Caballito, Mi Burrito Sabanero, Tun Tun y El Reno Rodolfo, fueron interpretadas por los pequeños, quienes también pidieron sus deseos a Santa Claus.

“Lo que más amo de la Navidad es estar con mi familia y estar juntos para siempre”, dijo uno de los pequeños al preguntarle qué quería para estas fiestas.

En ese momento, los chiquitos fueron sorprendidos por el mismísimo Papá Noel, que también se unió al espectáculo acompañado por dos de sus duendecillos. Los niños, emocionados, lo saludaban y abrazaban. No lo podían creer.

“Vemos ahora que no solo nos divertimos con el sandungueo y el perreo, también podemos divertirnos cantando villancicos”, prosiguió Huáscar. “El día que la gente no se sepa el Burrito Sabanero o no se coma una hallaca entonces ya no somos venezolanos. Por eso siempre hacemos este tipo de eventos”, agregó.

Además de los chamos, también subieron al escenario adultos que formaron parte de la función cantando villancicos y hasta haciendo competencias de quién imitaba mejor al barbudo de traje rojo.

Pero ellos no fueron los únicos invitados de la noche. A la celebración se unió el gaitero Ozías Acosta, reconocido intérprete del género en la región, que ha trabajado en varias ocasiones junto a Huáscar en Hallacas con Flauta.

Gaitas como Sin Rencor, La Parabólica, Cantemos con alegría, Navidad que vuelve, Año nuevo, Vida nueva, El Ferry y El año viejo fueron entonadas a todos pulmón en el auditorio, tanto por Ozías como por los espectadores.

El gaitero, fiel defensor de la música regional y nacional, recordó la razón por la que hace unos años se unió al flautista por esta causa. “Mientras más músicos, cantantes, tamboreros, charrasqueros, hay en las esquinas de Venezuela, menos delincuencia habrá”, comentó.

Recomendó a los pequeños de la casa pedirle al Niño Jesús para esta navidad una tambora, un furro, un cuatro o una charrasca. “Esa es la mejor manera de convertir la Navidad en una Navidad venezolana, que se adapte a las necesidades de los niños. Por eso hacemos todo este esfuerzo”, añadió.

“Quiero que sean testigos de lo que puede ocurrir con la música si las influencias culturales de otros países nos abordan. ¿Se imaginan la gaita Pa’ que Luis en reggaetón, ranchera o vallenato?”, preguntó. A lo que el público respondió con un rotundo no.

Como demostración, se visitó con los trajes habituales de esos géneros musicales y demostró cómo sonaría la popular gaita si cambiase su ritmo natural.

Así, esta parranda navideña para disfrutar en familia fue el inicio perfecto de la víspera de las celebraciones decembrinas colmadas de amor y paz.