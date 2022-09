Manuel Turizo cantó con Coldplay en Bogotá “la mejor canción del momento” [+Videos]

“Denle la bienvenida a nuestro amigo, Manuel”, dijo Chris Martin, vocalista de Coldplay, y de inmediato en la tarima apareció Manuel Turizo. El cantante británico invitó al cordobés a cantar en el segundo concierto programado en Bogotá dentro de su tour Music Of The Spheres, realizado el 17 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Los asistentes al concierto no podían creer la sorpresa de la noche. Aunque el rumor empezó a correr horas antes del concierto, ninguno de los asistentes confió en que ambos artistas, dedicados a cantar ritmos tan diferentes, pudieran colaborar en el escenario.

Todo empezó al rededor de las 3:00 p. m. del sábado. Coldplay estaba haciendo la prueba de sonido dentro del Campín mientras cientos de personas ya hacían fila afuera. Quienes estaban esperando entrar al estadio aseguraron que sonó La Bachata, el más reciente éxito de Manuel Turizo, pero estaban dudosos del porqué, reseñó Infobae.

La noche anterior (16 de septiembre), en su primera fecha en Colombia, Coldplay cantó La Canción, el sencillo de Bad Bunny con J Balvin. Los asistentes pensaron que en la segunda fecha cambiaría el cover por La Bachata; sin embargo, aseguraron que en la prueba de sonido quien cantó no era Chris Martin, sino Manuel Turizo.

Al llegar la noche, ya en el concierto, todas las dudas se disiparon y los rumores se confirmaron cuando Manuel Turizo apareció en la escena.

“Vamos a cantar una canción muy especial. Tal vez la mejor canción del mundo en este momentito. Todos, por favor, mis amigos y amigas, denle la bienvenida a nuestro amigo Manuel”, dijo Chris Martin.

Vestido de negro, y con una bandera de Colombia a sus espaldas, el cantante cordobés empezó a cantar una versión en balada de La Bachata. Mientras tanto, Chris Martin tocaba la melodía en un piano y le hacía los coros.

Al final de la presentación, los cantantes se abrazaron y el público terminó de enloquecer. Entre ovaciones despidieron al cordobés de la tarima.

Muchísimas gracias @ManuelTurizoMTZ for joining us in Bogotá last night 💛💙❤️ #ColdplayBogota pic.twitter.com/hoGEKfHQMn

