Maluma: “Si fuera gay ya lo hubiera dicho”

El cantante Maluma aclaró su preferencia sexual tras años de especulaciones. La declaración fue emitida en un directo de Instagram como repuesta a un usuario quien le preguntó que “por qué era gay”. Ante este interrogante, el intérprete de “Felices los cuatro,” decidió contestar que no lo era.

En el corto video el intérprete se burla del comentario y manifiesta que no lo hagan reír.

Han sido varias ocasiones en las que sus propios fans han cuestionado la sexualidad del intérprete de 26 años por su manera de vestir o sentarse, que han catalogado por algunos como “poco masculina”.

Pero lejos de dejarse llevar por estos comentarios malintencionados, Maluma continúa siempre fiel a su estilo. Su seguridad y confianza le han convertido en todo un ídolo y uno de los latinos más reconocidos de todo el mundo.

Esta no es la primera vez que el colobiano habla acerca de los rumores de su sexualidad. En el pasado, el cantante ha desmentido que sea homosexual en varias ocasiones. Una de ellas fue cuando se especuló sobre la existencia de un vídeo erótico entre él y Ricky Martin en 2017.

Entonces, el cantante lo negó tajantemente y dijo: “No soy gay, aunque me siento muy agradecido con esta comunidad y el cariño es siempre cariño”.

🗣 Louder for the people at the back!@maluma aclara que no es gay en un IG Live en el que estaba contestando preguntas de fans. pic.twitter.com/ZuriXU9bN3

— LaMusica (@la_musica) February 11, 2020