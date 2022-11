Maluma abandona entrevista tras ser cuestionado por los derechos humanos en Qatar

En medio de una entrevista donde era consultado por su participación en la fiesta de inauguración del Mundial de Qatar 2022, el cantante Maluma se retiró de la entrevista, luego de que una periodista le preguntara sobre la violación de derechos humanos en el país árabe.

"¿Maluma, no tienes problema con la violación de los derechos humanos en este país?", preguntó el periodista durante la charla que mantuvo con el cantante. La respuesta comenzó tranquila y aseguró: "Si, hay algo que no puedo resolver, solo vine aquí para disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol, no es algo en lo que deba involucrarme".