Madonna baila al ritmo de la salsa en TikTok y enloquece a sus seguidores

La cantante Madonna no deja de sorprender a su público y esta vez no fue la excepción, ya que ahora demostró que no solamente sabe hacer coreografías si no también baila al ritmo de los géneros latinos, como la salsa.

Fue en su cuenta de TikTok donde la reconocida "reina del pop" compartió un video en el se aprecia a la artista bailando salsa acompañada de un bailarín, con quien ejecutó una breve coreografía.

Con la canción "Rebelión" del cantante colombiano Joe Arroyo, la cantante demostró algunos pasos de salsa, bien coordinados, junto a su acompañante.

No es la primera vez que la famosa baila canciones con ritmo latino, aunque anteriormente fue parte de tendencias.