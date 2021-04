Maclaw regresa a la música con “Aguardiente”

El cantante y compositor merideño, Daniel Alejandro Sosa Aranguren, conocido artísticamente como Maclaw, presentó su tema musical titulado “Aguardiente”, con el que pretende darle un impulso significativo a su carrera y evolucionar.

Para este nuevo sencillo, Maclaw trabajó con los músicos argentinos David Molho y Sebastián Fernández, fundadores y productores del sello independiente Los Sweet Records, establecidos en la ciudad de Miami, Florida, donde también reside el artista venezolano.

“El proceso de creación de Aguardiente fue muy orgánico como acostumbro hacer. Una guitarra, una situación de vida y me voy en el viaje. Generalmente me levanto y lo primero que hago es agarrar mi guitarra y fluir con el ‘vibe’ de la mañana, con el feeling que me despierta. En ese momento pasaba por una situación en mi vida y cuando agarré mi guitarra esa mañana, lo que salió en seguida de un par de acordes fue ‘Aguardiente pal’ corazón’ inmediatamente supe que tenía un excelente concepto por desarrollar”, precisó Sosa.