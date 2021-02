Lupita Jones analiza comenzar una carrera en la política

La actriz, modelo y directora de la franquicia de México para Miss Universo, Lupita Jones, dejó claro en sus redes sociales que actualmente está analizando la propuesta que recibió por parte de la alianza denominada “Va por Baja California” de iniciar una carrera política.

Con varias Stories que dejó en su cuenta oficial en la red social de Instagram, Lupita destacó: “Me he puesto a reflexionar sobre mi estado y qué podría hacer yo si tuviera esa responsabilidad”.

Tengo las mañas de los que han tenido un cargo público y eso también es bueno porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando”, expresó, a pesar de que reconoció que no tiene ningún tipo de experiencia en el mundo de la política.

A pesar de la insistencia que ha recibido de parte de Baja California, la directiva añadió que todavía se encuentra reflexionando sobre la propuesta que recibió: “Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada, por eso me he puesto a reflexionar. Tengo la experiencia de hacer equipo, de buscar siempre los mejores para acompañarme. Tengo la experiencia de trabajar siempre por la excelencia y rodearme de las mejores personas”.

La consideración nació a raíz de la entrada en vigencia en México de una ley que prohíbe destinar los fondos estatales y de gobernaciones para la realización de un certamen de belleza en ese país, por ser considerados violencia simbólica.