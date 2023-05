Lupita Ferrer regresa a la pantalla venezolana con "Dramáticas"

¡Confirmado! Lupita Ferrer regresa a los dramáticos venezolanos. La actriz zuliana, estrella de telenovelas clásicas como “Esmeralda” o “Cristal”, confirmó que será parte del elenco de la nueva miniserie “Dramáticas”.

Soy la reina del drama y no tengo comparación. Ustedes me han dado todo y a ustedes les debo lo que soy. Esmeralda o Zulianita me llaman por donde voy, yo volteo muy orgullosa, porque lo hacen desde el amor. La gente me dice dramática por donde quiera que voy… y yo les digo: ¡claro! Soy Lupita, por Dios. Confirmado: @soylupitaferrer. Una coproducción de @venevision e @hispanomedios”, escribió la reconocida actriz en una publicación en su cuenta de Instagram.