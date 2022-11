“Luna”, la nueva soberana de la Feria de la Chinita que hoy honra a su madre

Solo han pasado unas horas desde que Angelesse Díaz Naim se coronó como Reina de la Feria Internacional de Chiquinquirá y aún la sorpresa de haber ganado reside en ella, aunque se muestra como una soberana que habla con fluidez de sus aspiraciones y realidades.

Y es que la Reina de la Chinita tiene una inspiración muy cercana y amorosa, su madre. Durante una entrevista a Versión Final, Díaz abrió su sentir para conversar de su progenitora, a quien dedicó su logro.

“Luna", como llamaba Aida a Angelesse, enfrentó una “enfermedad que era muy fuerte”. Pero “se fue de este mundo como una luchadora sin miedo”, un ejemplo que se mantiene vigente en la soberana de la belleza.

“Desde muy pequeña mi mamá ha sido un ejemplo a seguir y, aunque ya no está presente conmigo, lo seguirá siendo. Me voy a encargar de enorgullecerla y llevar su nombre en alto”, agregó la zuliana, de 19 años.

Angelesse detalló que Aida llamaba a otras hermanas como “Estrella” y “Sol” “porque éramos su firmamento completo”.

La estudiante de Comunicación Social, mención audiovisual, subrayó que durante el reinado resonó en su cabeza una frase muy concurrente de su madre “Tú puedes, mi luna”, una oración que demuestra parte de los valores de constancia y disciplina que le inculcaron en su entorno familiar.

“Soy una persona que siempre me encanta luchar y esforzarme con disciplina por lo que quiero”, refirió, al tiempo que consideró que la caracteriza la transparencia porque le gusta mostrase con sus virtudes y defectos.

“Además me representa la constancia. Trabajo fuerte para mejorar porque soy creyente de que un día no está completo si no evolucionas y creces como persona. La vida es de constante aprendizaje. También soy muy elegante porque no solamente es lo que transmites, sino lo que llevas en tu mundo interior”, señaló.