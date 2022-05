Luigi Di Nuzzo: "Desde la música estamos llamado a la santidad"

En el año 1984 nace en medio de una familia con grandes melodías Luigi Di Nuzzo, cantante merideño. Sus raíces se sumergen en el sonoro lenguaje musical. Di Nuzzo aprende música desde muy pequeño, comienza a conocer el maravilloso mundo del Jazz, una fusión musical versátil y única que permite demostrar, componer y tocar libremente como músico.

La industria de la música en mis venas

Nace una pasión por todo lo bien que personalmente me hace el compartir o aprender un instrumento, una sensación al escuchar una música me transmite que debo crear contenido sonoro. Es difícil de explicar, se puede decir de una experiencia espiritual, porque la música me permite ser yo, además de expresar sentimientos se convierte en un canal de comunicación. Desde la música puedo expresar mis sentimientos: alegría, felicidad la tristeza ya no tanto. Pero otro aspecto fundamental que un artista debe tener es la creatividad para componer y sentirse libre en su género.

Sentimientos y la música

Describir lo que me hace sentir la música, un instrumento o el canto es difícil, porque cada vivencia es diferente, nunca se parecen, son diferentes y cada una me enseña cosas nuevas. Llega un momento donde el instrumento, mi sentimiento y yo nos volvemos uno para trabajar en cómo se hace sonar, y se comienza armar todo como un rompecabezas musical.

Un reto, que se convierte en una enseñanza

Tal vez me traslado al año 2017, es recordar una audición que uno de mis profesores me llevo para participar y formar parte de un grupo a nivel profesional, pues, mi director quería una fusión musical partiendo desde la canción original, luego darle mi estilo y después componer desde mi propia versión. Se trataba de tres versiones, un reto que me permitió conocer mis capacidades y mostrarle al jurado mi talento. Entre tantos retos este ha sido uno de los más gratos que pude hacer en tiempo records. Una semana para cumplirlo.

Los géneros musicales y un poco de sus elementos

El jazz, la música contemporánea y la coral; cada uno nos lleva a tener un flashback del tiempo en que nacen cada género. Desde lo histórico y musical, es revivir cada época. La coral era una manera de entretenimiento para el año 1.500 donde la diversión de ese entonces, era el teatro, la opera o la coral, es transportarse a ese tiempo que marca para nosotros un viaje mágico y un hito en la música.

La música contemporánea nace en Brasil, el jazz en los Estados Unidos y la clásica en Europa, esto converge al artista en estudiar todo lo que conlleva y el trasfondo de este mundo sonoro.

Un hombre integral, cualidades de Luigi Di Nuzzo

Algo que me caracteriza es que soy muy observador y se me permite ser detallista, y llevarlo al campo artístico, me lleva a ser precavido desde lo mínimo. Es ser un instrumento para cantar o componer, pues, somos comunicadores desde la música. La parte instrumental habla por sí sola, la identidad propia llegue a los oídos.

Me gusta escuchar, con quien converso y dedicarle tiempo a las personas que le tengo aprecio.

La educación de la música

Ahora es más que defender, somos instrumentos partiendo desde la docencia porque así como el doctor, el sacerdote el profesor es importante para formar a los jóvenes. “lo más importante es Dios y la familia” pues el docente termina siendo parte de esa familia, en el semillero de los estudiantes para guiar, inspirar, educar. Todos estamos llamados a la santidad.

La música y su identidad en mí

Básicamente es libertad de ser uno mismo, es muy profundo lo que se vive al emprender este camino en este género tan amplio. Nació básicamente del Blue con las personas que tenían la oportunidad de tocar un instrumento hijos de personas americanas pudientes y la mezcla de una persona de color. Aprendían la música y luego se fusionó el aspecto sonoro para el jazz, un lenguaje musical único.

2022 para llevar a cabo mis proyectos

Es llevar a cabo una guía de enseñanza desde lo teórico y práctico, en una plataforma donde la mayoría de la gente pueda tener acceso. Desde mi propia página web educativa, así como también tener una clase particular individual. Buscar a Dios y todo viene por añadidura, cumplan sus sueños Venezuela es rica en música lo tenemos muy cerca, no solo el reggaetón, la música es para educar y formar, porque es un medio de comunicación.

Otra parte es inspirar a las demás personas que no puedan costear económicamente, y ayudarlos por mi cuenta para formarlos y cumplan sus sueños.