Lucía Méndez: “Todo lo que he dicho ha sido cierto”

"Todo lo que yo cuento me ha pasado, no es mentira, lo del encuentro con Quetzalcóatl (un dios azteca) es auténtico y tengo a dos testigos, si se vuelve viral, qué bueno, pero todo lo que he dicho ha sido cierto", afirman Méndez en entrevista con EFE.