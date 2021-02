“Luca”, la nueva película animada que Disney-Pixar lanzará en junio [+Tráiler]

Disney sigue apostando por nuevos contenidos animados, que reflejen interés, una gran historia y trama que dejen motivado al público para crear una secuela, o sigan consumiendo los productos que hace la casa de Mickey Mouse.

Ahora, Disney y Pixar tienen otro proyecto que están elaborando juntos: “Luca”, una historia que seguramente estará entre las favoritas de los fans de Disney en esta época pandémica.

A finales de julio de 2020, Disney anunció que ya estaban trabajando en “Luca”, dirigida por Enrico Casarosa nominado al Oscar por el corto La Luna. La producción estará a cargo de Andrea Warren, quien trabajó en “Cars 3” y “Lava” y la trama será única, ya que prometen que será una de las mejores películas en 2021.

“Luca” está ambientada en un pueblo costero de la Riviera italiana y es de pequeño que vive un verano inolvidable con su nuevo mejor amigo.

Disney and Pixar invite you to experience a summer like never before. 🌊 Luca arrives June 2021. #PixarLuca pic.twitter.com/wPQ89kEYC6

— Disney and Pixar’s Luca (@PixarLuca) February 25, 2021