Louis Tomlinson aún no supera la ruptura de One Direction

Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, confesó en una entrevista que en sus planes nunca estuvo abandonar la agrupación. De hecho, aseguró que cuando ocurrió la separación, pensó que sería solo por poco tiempo.

Según Chévere, el intérprete no dudó en expresar ahora su "frustración" ante la falta de planes para que el quinteto o, mejor dicho, el cuarteto, ya que Zayn Malik abandonó definitivamente la formación en 2015. Lamentó, entonces, que One Direction no volverá a subirse a los escenarios.

En una entrevista con Music Week, el vocalista de 30 años aseguró que él nunca deseó la disolución de la boy band y que no le quedó de otra que aceptar la decisión de ciertos compañeros, a los que no ha querido citar directamente, bajo la promesa de que la desbandada solo sería provisional.

Tomlinson todavía alberga la esperanza de poder retomar su carrera como parte de este proyecto común, pero de momento el resto de integrantes -Harry Styles, Niall Horan y Liam Payne- solo contesta con evasivas cuando se les pregunta al respecto. Solo el último de los mencionados, Liam, ha compartido de forma explícita su voluntad al querer resucitar la banda.

Cuando empezamos las conversaciones, realmente nunca hubo demasiada claridad sobre qué iba a ocurrir. Recuerdo entrar en esas reuniones y decir: ‘Vale, lo entiendo, no es lo que yo quiero, pero solo pido una estimación del tiempo que durará este descanso’. Pero nadie me ofreció realmente una respuesta", manifestó Louis antes de hacer referencia al daño que esta incertidumbre está causando a su propia trayectoria individual.

Igualmente agregó que, esperaba que esta final decisión solo durara poco tiempo.