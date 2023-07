Los Jonas Brothers anuncian las fechas para su nueva gira mundial

Los Jonas Brothers anunciaron 50 nuevas fechas de conciertos como parte de su gira mundial The Tour: Five Albums. One Night en la que visitarán 20 países de Europa, Norteamérica y Oceanía.

Los tres hermanos publicaron en sus redes sociales la lista actualizada de las ciudades en las que tendrán actuaciones a partir del 12 de agosto que comienzan el tour en Nueva York, para después embarcarse a ciudades estadounidenses como Boston, Las Vegas, Houston y Seattle.

Será hasta 2024 que Nick, Joe y Kevin Jonas pisarán ciudades europeas como Barcelona, París, Milán, Ámsterdam o Londres, así como las australianas Sídney, Brisbane y Melbourne, en las que tendrán actuaciones por primera vez en su carrera.

Con The Tour: Five Albums. One Night, los hermanos pretenden tocar en una misma noche todas las canciones de cinco de sus discos, por lo que se espera que sus presentaciones en vivo sean extensas, reseñó EFE.

Hasta el momento la banda dejó fuera de su gira a países de Latinoamérica, generando el descontento en redes sociales de sus seguidores.

La última vez que la agrupación dio un concierto en México fue en 2022 y desde 2013 no se ha presentado en países como Chile, Argentina o Brasil.

El pasado mayo los Jonas Brothers lanzaron The Album, un disco de larga duración producido por Jon Bellion, considerado por la crítica especializada su trabajo más maduro hasta la fecha.

En enero, el trío recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que reconocía sus más de 15 años en la industria musical.