Liliana Rodríguez cuenta cómo cayó en el alcohol y tocó fondo

Liliana Rodríguez Morillo reveló que el sufrimiento personal que atravesaba en un momento de su vida la llevó a refugiarse en el alcohol. La cantante y actriz venezolana hizo esta revelación durante una entrevista en el programa Siéntese quien pueda, del que también forma parte.

"Me autocorté la yugular yo y me dije: 'bueno, si no me quiere mi papá y tampoco me quiere mi esposo, entonces el problema soy yo, la falta soy yo, el defecto lo tengo yo, como mujer, como todo, y guao, me dediqué a beber, y si no me rescatan mi mamá y mi hija Galilea, que tuvo que vivir todo eso conmigo, las borracheras", comentó la primogénita de Lila Morillo y José Luis Rodríguez.

Durante la entrevista, Liliana contó más detalles de esa etapa. "Estaba jovencita, pero mi hija tuvo que crecer rápido. Manejé más de una vez bebida, y Dios me libró de cosas horrorosas: más de una vez me desperté con la cabeza dentro de la poceta, pidiéndole a Dios: 'ya llegué al fondo, o me sacas o me muero'", señaló, según reseñó Chévere Life.

La criolla contó que el momento que la hizo reflexionar y retomar su vida se dio luego de un episodio en el que intentó llamar al Puma y este le cortó la llamada. Tras encontrarla inconsciente en el baño, Lila Morillo le llamó la atención. "Recuerdo que mi mamá entró y me dijo: '¿Acaso alguna vez te di yo este ejemplo? Mi mundo también se cayó una vez, ¿acaso me viste alguna vez destruida o deshecha? ¿Qué te pasa, no te quieres?; yo te quiero'", comentó.

Y agregó: "En ese momento desperté y dijo: 'okay, entendí y va a ser un proceso. Yo voy a empezar a sanar de adentro hacia afuera. 'Necesito hacerlo, necesito darle un buen ejemplo a mi hija, necesito ser una buena hija para mi madre'".