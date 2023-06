Laura Bozzo sufrió una caída durante un ataque de ansiedad

Laura Bozzo sufrió una caída en medio de un ataque de ansiedad y se golpeó la cara. La propia presentadora contó el incidente y dejó entre ver que no la está pasando bien, reseñó Últimas Noticias.

Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí”, escribió la famosa conductora a través de su cuenta de Twitter con una imagen de su rostro con moretones, destacó Telemundo.