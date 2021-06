Las imágenes de Ben Affleck y Jennifer Lopez en su primera aparición pública como pareja

La reconciliación de Ben Affleck y Jennifer López ha copado portadas en todo el mundo y sus millones de seguidores esperaban al fin una imagen que confirmase su renovada historia de amor.

Y es que lo suyo es un secreto a voces, primero por la comentada escapada que realizaron a un exclusivo resort de Montana y posteriormente cuando fueron vistos acudiendo tanto a la misma casa como al mismo gimnasio. A pesar de sus intentos por mantener la distancia y no dar todavía más de lo que hablar.

Pero tras una larga espera, la ansiada fotografía que confirma su romance ya circula por Instagram, cuando fueron cazados en el restaurante de Wolfgang Puck en West Hollywood. En la imagen aparece el popular actor pasando su brazo por la espalda de la cantante mientras esta apoya todo su rostro sobre el pecho de su pareja.

Por si fuera poco, un testigo aseguró para el portal Page Six que durante su romántica velada no se cortaron y se dedicaron todo tipo de caricias demostrando que lo suyo va muy en serio y que ya les da igual que sean vistos en público.

De hecho, estuvieron acompañados de amigos de Jennifer en uno de los restaurantes de moda y lo hicieron en actitud cómoda y relajada.

De momento parece que no quieren poner etiquetas a su relación y no han confirmado nada en las redes sociales, pero sus seguidores ya están exultantes con las imágenes que no dejan de repetirse en Internet.